Chile no puede permitirse más niños y niñas muertos

Señor Director:

Hace unos días, un niño de 5 años fue asesinado en Padre Hurtado, evidenciando el fracaso nacional en proteger a la niñez y garantizar sus derechos. Necesitamos dar protagonismo a la infancia, no solo lamentarnos frente a tragedias o escuchar discursos políticos oportunistas que luego olvidan el tema.

En Chile, la niñez solo adquiere importancia mediática, ya sea por tragedias o al considerar a los niños como “delincuentes”. Es crucial abordar la niñez más allá de las crisis, buscando soluciones integrales. Urge implementar el Sistema de Protección Integral para la Niñez establecido por la Ley 21.430, pues todos los organismos estatales deben garantizar los derechos de los niños de manera inexcusable.

Este sistema no es solo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y su Subsecretaria y la coordinación que puedan lograr, y es tardía cuando no se hace de manera preventiva. Por eso, el Estado completo debe comprometerse en mejorar la vida de los menores de 18 años.

Como adultos, hemos fallado en proporcionar hogares, barrios y un país que asegure el pleno desarrollo de la infancia. Es necesario priorizar un diálogo productivo entre autoridades locales, regionales y nacionales para evitar tragedias futuras. No queremos más niños o niñas muertos en Chile porque no hicimos lo que debíamos hacer, porque no construimos un país para su desarrollo justo o para garantizar que en su casa, en su barrio o en su escuela puedan vivir seguros y felices.

Juan Pablo Venegas

Director de Incidencia

World Vision Chile