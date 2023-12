Prevención delictual abandonada

Señor Director:

Actualmente el que delinque no se siente vigilado y sabe que la probabilidad que sea capturado decrece exponencialmente con el volumen de delitos. La población se siente desprotegida y atemorizada. La situación de crimen y violencia en Chile se escapó de las manos. Se requieren muchas acciones coordinadas. Pero hay una insoslayable: la PREVENCIÓN. Ello pasa por patrullaje sistemático en las calles, 24/7/365. No tenemos ni tendremos dotación de Carabineros para tal función. Apartar una pequeña parte de dicha dotación para que se dedique exclusivamente al patrullaje es ineficaz y tiene un alto costo de oportunidad: dejar de cumplir funciones de seguridad pública en las que Carabineros son insustituibles. En consecuencia, se requiere crear una policía motorizada ad hoc (civil) en todo Chile, con una dotación similar a la de Carabineros. Es caro, pero hay que hacerlo. Se puede partir con algunas regiones. Puesto que la delincuencia y el crimen no respetan límites comunales y se requiere una planificación macro flexible y adaptativa, dicha policía debiera ser administrada por cada Gobernador y estar bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Pública. Cada unidad motorizada debe estar equipada con GPS y con comunicación directa e instantánea con la patrulla de Carabineros más cercana. Requiere inversión tecnológica en Carabineros. Idealmente esta policía ad hoc debe contar con pistolas taser y con facultad de detener mientras llega Carabineros.

Ello representa un abordaje estructural radical al tema preventivo, una política pública costosa pero indispensable en el Chile de hoy.

Esto se hace cargo del actual abandono de las calles en la prevención del delito. No es una bala de plata que sirva para todo. No aborda el crimen organizado y su exportación desde Venezuela, ni la violencia armada en la macro zona sur. Tampoco la necesaria vigilancia militar de infraestructura crítica. Pero la delincuencia y el crimen tienen muchas aristas y ésta es una muy importante en que la labor preventiva resulta crucial.

Hugo Mena K.

PhD Economía