Inteligencia artificial en colegios

Señor director:

Con ocasión de la inspiración dada por Congreso del Futuro, parece esencial una reflexión respecto a cómo abordamos la inteligencia artificial en la educación. Esto, porque no basta solo con preocuparse de los riesgos de la IA en la enseñanza, como tanto se ha analizado, sino que hay que más bien aprovecharla. Es necesario que como país tengamos una mirada a la educación escolar con perspectiva del mañana. Debemos poder adelantarnos a los tiempos y entender hoy, que en 20 años más, los conocimientos en materia de programación e inteligencia artificial serán parte de la formación base de muchos, en las más diversas áreas. Es probable que los conocimientos de estas materias se asimilen a la cotidianeidad de la exigencia del inglés o, por ejemplo, el uso del Excel, que no solo lo ocupan ingenieros, sino que profesionales humanistas, del área de la salud, entre muchos otros. Es por ello, que es vital apurar las políticas públicas educativas y sumar a los curriculum de nuestros escolares materias como programación e IA, ya que constituirán ventanas de acceso, oportunidades, crecimiento y, sobre todo, la base del desarrollo del Chile del mañana. No nos quedemos abajo y aprovechemos esta oportunidad.

Alejando Brücher