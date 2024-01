La importancia de la prevención de los incendios

Señor director:

A propósito de los incendios que han afectado a cientos de familias el último año y las emergencias que hemos vivido día a día a raíz de esto, tanto en salud, como en educación, emprendimiento y desarrollo social, me es urgente hacer un llamado a colaborar y levantar juntos el país. Según datos de la Conaf, 2.329 han sido los focos de incendios en el período 2023-2024, una situación preocupante, que se potencia con el acelerado cambio climático y las intensas olas de calor.

Prevenir este tipo de catástrofes, hoy, es de gran ayuda: no hacer quemas ni fogatas, realizar cortafuegos, mantener el pasto corto, verificar instalaciones eléctricas, hacer asado sólo en zonas habilitadas y no botar colillas de cigarro. Si todos fuéramos conscientes del impacto que podrían tener estos simples seis consejos, nuestra realidad en los veranos sería distinta.

Lamentablemente, la prevención no es suficiente y los chilenos nos necesitan para levantar el país. Tenemos que trabajar todos juntos y, en esto, la colaboración público privada ha sido clave desde nuestros inicios. En palabras de nuestro fundador Felipe Cubillos: “El Estado no se la puede solo”, y necesita de la participación de todos los actores que pueden ejecutar un rol ante la emergencia. Como Desafío Levantemos Chile nos tocó apoyar a más de 57 mil personas que se vieron afectadas durante las emergencias del 2023 y empezando el 2024 tenemos que estar preparados para que no se repita un escenario similar. Frente a esto, ¿nos hacemos cargo o nos hacemos los tontos?





Ignacio Serrano

Director Ejecutivo Desafío Levantemos Chile