La dificultad de encontrar empleo para los recién egresados de carreras de las ciencias sociales

Señor director:

Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por la dificultad que enfrentan los egresados de carreras de las ciencias sociales para encontrar empleo en el sector público debido a la exigencia de “experiencia de 3 o más años” como requisito excluyente. Como recién graduado, me preocupa profundamente que el sistema de contratación actual no valore el desempeño académico y las habilidades adquiridas durante la carrera. Desafortunadamente, esta situación ha tenido un impacto negativo en la vida de muchos jóvenes que, como yo, provienen de familias que no tienen contactos en el servicio público. Es frustrante para las generaciones jóvenes, ya que desde pequeños nuestros padres nos dicen: “Estudia para que seas alguien en la vida”, “devórate los libros”, “si estudias, llegarás lejos” y es que la realidad, no está coincidiendo con estos consejos.

Espero que los concursos públicos puedan considerar la trayectoria académica de los recién egresados para lograr una mayor inserción laboral. Es importante que se valoren las habilidades y el desempeño académico de los jóvenes que buscan empleo en el sector público, ya que esto les permitiría demostrar su capacidad y potencial.

Hans Batlle Zagal