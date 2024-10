Señor director:

Hace 12 años sufrí un ataque cerebrovascular, una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile. Al momento del accidente, era difícil saber lo que me ocurría. Después de un mes en el hospital, fui dada de alta. Mi tercer ACV me dejó secuelas importantes (no era autovalente), así que era crucial iniciar mi rehabilitación. Sin embargo, el proceso de rehabilitación en el Cesfam tardó casi dos meses en comenzar. Este tiempo es vital, ya que los primeros días son la oportunidad que tiene el equipo médico para evitar secuelas permanentes. Lamentablemente, en estos 12 años los tiempos en lista de espera para la rehabilitación no han disminuido.

En la conmemoración del mes del ACV, hago un llamado en nombre de las asociaciones de pacientes para promulgar una ley de tratamiento prioritario para pacientes de ACV, que permita un acceso oportuno a las terapias específicas y al proceso de rehabilitación, en todo el país.

Por otra parte, es necesario que todas las personas tomen conciencia del aumento de la incidencia del ACV en pacientes menores de 45 años y en etapas tan importantes como el embarazo. Es por esto que llamo a prevenir a través de adquirir hábitos más saludables y a estar más pendientes de los síntomas. También convoco a las autoridades para que se pongan la camiseta y avancemos para mejorar la vida de estos pacientes.

Mónica Acevedo,

Presidenta de la agrupación Amigos de la Esperanza ACV Chile y Reacciona ACV