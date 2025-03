Crisis de liderazgo en la izquierda, ¿quién ocupará el vacío e Bachelet?

Señor director:

La reciente decisión de Michelle Bachelet de declinar definitivamente una nueva candidatura presidencial evidencia una crisis de liderazgo dentro de la izquierda y centroizquierda en Chile, crisis que se ha querido ocultar por largo tiempo, y que ahora parece estar en su punto más álgido. Si bien Bachelet ha sido una figura clave en la política nacional, su retirada deja un vacío que aún no se llena con nombres emergentes. El problema es que, mientras algunos sectores de la izquierda más radical cuestionan la moderación del Frente Amplio, el fantasma del comunismo sigue acechando debido a los traumas históricos dejados por la dictadura militar en nuestro país, dificultando así la viabilidad de figuras como Daniel Jadue.

Este escenario presenta un dilema urgente para la centro izquierda e izquierda: si no emergen nuevos liderazgos fuertes y representativos, y se sigue apostando por las mismas caras de siempre, la derecha podría tomar ventaja, como lo ha hecho cada vez que la izquierda se ha fragmentado demasiado en los diversos países del mundo. Urge una renovación en la izquierda que no se limite a la repetición de viejos nombres, sino que sea capaz de consolidar una candidatura con posibilidades reales de éxito en un contexto tan polarizado. ¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo los mismos errores al no apostar por una verdadera renovación en la izquierda, permitiendo que el vacío de liderazgo sea aprovechado por la derecha?

Hans Peschke Castillo

Profesor de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado