Estereotipos de género también afectan el aprendizaje

Señor Director:

Los resultados del Simce 2024 han traído algunas buenas noticias: los promedios de cuarto básico mejoraron en Lenguaje y Matemáticas. Sin embargo, para las niñas, las cifras no son positivas: las brechas de género en el aprendizaje parecen acentuarse. En Matemáticas, la diferencia en el puntaje promedio entre niñas y niños de cuarto básico ha aumentado en cada medición desde 2022. Esta generación de niñas obtiene peores resultados que cohortes anteriores (2015-2017), donde el desempeño solía ser más equitativo. En Lenguaje, aunque el puntaje promedio de los niños mejora, el de las niñas se mantiene, eliminando la brecha histórica que solía favorecerlas. En sexto básico, se ve una baja significativa tanto en Lenguaje como en Matemáticas entre las niñas, mientras entre los niños se mantienen los niveles pre pandemia. Además, los datos revelan otro factor preocupante: los estereotipos de género siguen presentes. Un 36% de los estudiantes de 6° básico cree que hay asignaturas más difíciles para los hombres que para las mujeres y, en segundo medio, un 45% considera que ciertos oficios son más apropiados para hombres que para mujeres. Estas creencias no son inocuas: limitan el desarrollo de habilidades, refuerzan desigualdades y afectan el rendimiento escolar. Si realmente queremos mejorar la calidad de la educación, es fundamental integrar una perspectiva de género en las políticas educativas y en la sala de clases. No puede ser un esfuerzo exclusivo de las mujeres, ni abordarse cuando las trayectorias ya están marcadas por la desigualdad. Romper con estos estereotipos desde la niñez no solo es justo: es esencial para asegurar una educación de calidad para todas y todos.

Paloma Del Villar Tagle

Directora Observatorio Niñez de Fundación Colunga