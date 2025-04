Castigo a la maternidad y natalidad

Señor director:

Natalia es mamá soltera a quien le negaron trabajar de forma híbrida alegando que sus funciones no son compatibles, a pesar que llevaba dos años en dicha modalidad. Debe dejar a su hija sola en su hogar. Josefina es ingeniera comercial, con doctorado pero no puede encontrar trabajo pues luego de contar que tiene un hijo no la vuelven a llamar de las entrevistas. Comenzará a decir que no tiene hijos cuando se lo pregunten. Valentina es mamá de una niña con una enfermedad crónica y no tiene permiso laboral para acompañarla cuando la internan en el hospital. Debe conseguir una licencia médica falsa. Rosa es mamá de una adolescente con depresión, que ha intentado suicidarse más de una vez, sin embargo la deja sola en su casa pues debe trabajar presencialmente. Solo queda pedir sus vacaciones para cuidarla. Veronica es mamá de trillizas, que se enferman constantemente por lo que no puede llevarlas a sala cuna. Debió renunciar a su trabajo remunerado. Aurora es mamá de un niño TEA, discriminado y maltratado por sus pares y la comunidad debido a su condición. En su angustia y desesperación decidió quitarse su vida y la de su hijo.

Estas son historias reales, que buscan graficar el castigo a la maternidad – también a la infancia y adolescencia- y la falta de redes de apoyo que viven miles de mamás en nuestro país. El primer paso para revertir la caída en la natalidad es valorar la maternidad y el bienestar de la familia. Las mujeres hoy perciben la maternidad como una barrera a su desarrollo laboral. Sienten que no son capaces de ofrecerles a sus futuros hijos la vida que merecen. Esto debe cambiar. A su vez, urge un acuerdo público-privado para generar diagnósticos y políticas públicas desde la mirada de las madres y no solamente de los fríos -pero necesarios- indicadores que esconden la experiencia humana.

A veces olvidamos que un hijo/a llega a una sociedad, no sólo a una madre.

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar

Mamá de 4