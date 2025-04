Señor director:

El caso Monsalve ha conmocionado a la opinión pública debido a lo cruento del delito que se ha denunciado y la calidad que poseía el autor, subsecretario del Interior.

Los criterios para poder decretar la prisión preventiva es que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que permitan presumir con fundamento que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, presupuestos que se cumplen en el caso analizado.

También se debe considerar que esta medida cautelar se establece cuando se estima como indispensable para el éxito de la investigación del caso y además cuando la libertad del imputado puede ser un peligro para la sociedad, víctima o que existe la posibilidad de que el mismo se de a la fuga.

La prisión preventiva también se establece cuando hay antecedentes graves y fundados de que el imputado pudiera obstaculizar la investigación con la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de pruebas, situación que se alegó por parte de la fiscalía en este caso, toda vez que se señaló que el exsubsecretario había manipulado cierta evidencia

Por lo que, en este caso, se cumplen los presupuestos básicos para decretar y confirmar su prisión preventiva, no obstante, es dable tener presente que la prisión preventiva no es una pena anticipada y que en Chile rige el principio de presunción de inocencia, principios que no podemos olvidar y mucho menos no respetar.

Karina Saavedra

Académica Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar