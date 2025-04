Discapacidad y vida independiente

Señor director:

Hace unos días se abrió una nueva convocatoria para el Programa Tránsito a la Vida Independiente de Senadis, sin embargo en esta versión se ha eliminado la postulación de manera individual, lo cual es una contradicción si hablamos de transitar a una vida independiente. Esto significa un gran retroceso para las personas con discapacidad, ya no solo se espera que compitamos entre nosotros para acceder al derecho de contar con asistencia personal, ahora no podemos postular de manera autónoma. Pero el problema es más profundo, la postulación anual no debería existir, debemos avanzar hacia un sistema que brinde servicios de apoyo de manera contínua y sostenida en el tiempo respetando los derechos de las personas con discapacidad y redistribuyendo las labores de cuidado.

Jimena Luna,

coordinadora de proyectos de CEDETi UC