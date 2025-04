Litio: pensar a tiempo

Señor Director:

Chile conoce bien el riesgo de depender de un recurso cuya demanda puede cambiar por disrupciones tecnológicas: el salitre es un recordatorio. Pero no todo mineral estratégico enfrenta igual destino. El cobre ha resistido décadas de anuncios de sustitutos sin perder su rol esencial en distribución eléctrica. Lo mismo ocurre hoy con el litio. Aunque surgen alternativas como las baterías de ion-sodio, su masificación enfrenta desafíos: no igualan aún el costo ni el rendimiento de las actuales LFP, y no se espera que lo logren antes de 2028. Más que alarmarnos, esto debiese ser un incentivo para actuar con urgencia. El contrato actual con SQM vence en 2030, y el acuerdo para extender la explotación hasta 2060 aún requiere cumplir varias condiciones. ¿No convendría explorar si otro actor permitiese recuperar más para Chile? El mercado no espera, y el litio aún tiene mucho que ofrecer si sabemos aprovecharlo.

Manuel Reyes-Jara

Facultad de Ingeniería UNAB