Cerro Navia, abandonada por el Estado

Señor Director:

Con profunda preocupación y un sentido de urgencia ante la creciente ola de inseguridad que afecta a nuestra comuna de Cerro Navia, una de las más pobres de la Región Metropolitana, vemos como esta realidad no es nueva, pero se ha agudizado en los últimas semanas, con una alta tasa de asaltos y robos afectando directamente a espacios fundamentales para la vida comunitaria como jardines infantiles, escuelas, colegios, iglesias y diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por mejorar la calida de vida de las personas más vulnerables. Muchas de ellas han sido víctimas de robos y actos de violencia, sin contar con recursos para reponer lo perdido ni con el respaldo institucional que merecen. El narcotráfico, la violencia barrial, portonazos, turbazos, robos violentos y la violencia intrafamiliar, no nos puede ganar y seguiremos denunciando proféticamente que no queremos estigmatización, pero tampoco pasividad, inercia o indiferencia frente a lo que sucede cotidianamente en nuestra Comuna.

Frente a esta situación, desde la Parroquia Cristo Evangelizador y Solidario de Cerro Navia hemos impulsado la creación de un Movimiento por la Paz, la No Violencia y la Dignidad para las Juventudes. Esta iniciativa busca no solo visibilizar la problemática de ausencia del Estado y el derecho vulnerado a vivir en seguridad, sino también trabajar en red con otros actores del territorio para reconstruir el tejido social, desarrollar estrategias de colaboración mutua y levantar la voz por los más pobres, especialmente NNA, juventudes, mujeres y personas mayores, quienes hoy viven en un contexto de miedo e incertidumbre.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a escuchar esta realidad y a actuar de manera decidida. No podemos seguir normalizando la violencia ni el abandono. Desde nuestras organizaciones, seguiremos trabajando por la paz, pero el Estado debe cumplir su rol.

Álvaro Tamblay

Párroco de la Parroquia Cristo Evangelizador y Solidario

Movimiento por la Paz, la No Violencia y la Dignidad para las Juventudes en Cerro Navia