¿Qué pasa con JUNAEB?

Señor Director:

El 27 de febrero JUNAEB informó que la BAES -mejor conocida en el ambiente estudiantil como “la Juna”- cambiaba de operador en la Región Metropolitana. De Edenred, que es el operador en las demás regiones del país, volvimos a Pluxee, empresa que ya había exhibido una serie de falencias que entorpecían su uso, particularmente caídas de sistema que la volvían inutilizable, por lo que había sido reemplazada hace apenas un año. Su regreso, como era de esperar, —excepto para quien haya visado la decisión—, trajo aparejadas nuevas caídas de la aplicación, impidiendo así que los estudiantes (muchos de ellos, que dependen de esta para subsistir diariamente) puedan comprar alimentos.

Los errores no forzados no acaban allí: a inicios de abril estudiantes de la Escuela recibieron un correo de la Dirección de Bienestar que les notificó que no fueron considerados por JUNAEB para recibir el saldo de abril, pese a que fueron incluidos en las nóminas entregadas por la Universidad de Chile a la institución. A pesar de que representantes estudiantiles se hayan reunido con personeros de JUNAEB (y que estos hayan afirmado que todo se encontraba regularizado), los saldos siguen en 0.

Ojalá no hubiera más, pero lo hay.

Históricamente, la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil (o “pase escolar”) para estudiantes nuevos de educación superior se realiza a partir de abril, pero este año ni siquiera hay fecha estimada para que inicie el proceso. “Casualmente”, el mes pasado Contraloría constató la entrega errónea de 10.000 pases por parte de JUNAEB, con la correlativa pérdida de $31.105.685 para el Estado.

Solo hay incertidumbre.

La decepción es aún mayor cuando consideramos que quienes están hoy a cargo llegaron a La Moneda con las banderas del movimiento estudiantil, pero cuando han tenido que elegir a qué prestarle atención, se olvidaron de la educación.

Catalina Huerta Bustamante

Presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile