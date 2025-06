Violencia vicaria: el daño que aún ignoramos

Señor director:

En Chile todavía no tomamos en serio la violencia vicaria. Este tipo de violencia, que daña de forma indirecta a las mujeres a través de sus hijos, no está definida en nuestras leyes. No se reconoce de manera clara ni se sanciona con la fuerza que debería. Eso deja a muchas mujeres atrapadas en procesos largos y dolorosos, donde sus hijos terminan siendo usados como armas.

No es un tema nuevo. En otros países ya hay avances. Hay normas que identifican esta forma de maltrato y herramientas legales que protegen a las víctimas. Acá seguimos discutiendo si es relevante, mientras los casos se acumulan y las consecuencias se profundizan.

No estoy hablando de teorías. Hablo de la realidad. Cuando un agresor usa a los hijos para castigar a una madre, cuando manipula visitas, incumple pensiones o amenaza con quitarlos, estamos frente a violencia vicaria. Y cada día que no se regula este abuso, más personas sufren en silencio.

No necesitamos discursos grandilocuentes. Necesitamos acción. Que se incorpore la violencia vicaria en nuestras leyes, con definiciones claras, sanciones efectivas y medidas de protección para las víctimas. Que los tribunales tengan herramientas concretas para intervenir antes de que el daño sea irreparable.

Este no es solo un problema legal. Es un tema humano, real, urgente. Si seguimos ignorándolo, seguiremos dejando a las víctimas solas frente a un daño que, a la larga, nos afecta a todos.

Natalia Reyes Inostroza

Abogada