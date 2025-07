IA: no enseñar es excluir

Señor director:

La inteligencia artificial ya es una realidad cotidiana, no una promesa futura. Sin embargo, muchos colegios aún no la abordan, siendo que la alfabetización en IA es un derecho fundamental. Quien no comprende los algoritmos o sus sesgos queda en desventaja, por lo que entender la IA es clave para una ciudadanía digital crítica.

Chile ha avanzado con el Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes y con la iniciativa “PotencIA el Aprendizaje”, buscando integrar la IA y promover una mirada ética.

Pese a esto, estas guías no son obligatorias ni centrales en el debate público o político. Esto sugiere que la IA aún se percibe como una herramienta, no como un factor estructural de oportunidades.

Enseñar IA no es un truco, es formación en pensamiento crítico. Debemos enseñar sus fundamentos —cómo aprende una máquina, por qué falla— para que los estudiantes vean los modelos complejos como herramientas construidas, no como verdades absolutas que pueden equivocarse o amplificar sesgos.

La fascinación por la IA generativa no debe reemplazar la comprensión de sus bases. Operar una herramienta no es lo mismo que comprenderla. Sin comprensión, no hay autonomía ni juicio informado.

Necesitamos voluntad política, formación docente y recursos. Así como la alfabetización textual fue la inclusión del siglo XX, la alfabetización algorítmica es la nueva frontera de la justicia educativa.

No enseñar IA no impedirá que la usen; solo evitará que la comprendan, cuestionen y mejoren. Esto ya no es un riesgo pedagógico, sino un riesgo democrático.