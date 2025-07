Ojo al desempleo universitario

Señor Director:

Preocupantes han resultado las cifras entregadas por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales que revelan una tasa histórica de desempleo de egresados de educación superior. La noticia me llega de cerca dado a mi experiencia personal; completé mi carrera hace 3 años y egresé oficialmente hace 1 y desde ese momento no he tenido suerte encontrando trabajo ni siquiera pasantías que me permitan adquirir de a poco experiencia en el mundo laboral. Tampoco he podido sortear en canales oficiales de empleo etapas de selección, como ser llamado a entrevistas de trabajo.

No soy el único que está viviendo esta situación, ya que en este tiempo, he conocido a compañeros de carrera y otros jóvenes que también tienen la incertidumbre de que 5 años de estudios, al final del día no valgan la pena si no hay un interés real de las casas de estudios, principalmente privadas, de no garantizar apoyo y seguimiento a sus egresados, sobre todo en los procesos finales como las prácticas profesionales.

Debe generarse un llamado a las autoridades universitarias para fortalecer lazos con los estudiantes y generar programas que impulsen la inserción laboral y principalmente qué relato debe primar: o privilegiamos los pitutos y el amiguismo, o abrazamos los méritos personales y la preparación adquirida, algo que a nuestra sociedad gusta, pero no practica.

Felipe Ruz V.

Cientista Político