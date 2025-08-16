CAE fuera y FES dentro: un ciclo que se repite

Señor director:

Recientemente, la comisión de hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la condonación del CAE y la creación del FES. Esta decisión, (que cada cierto tiempo vuelve a los titulares) refleja la forma en la que se abordan las demandas y problemáticas de financiamiento estudiantil: medidas de corto plazo que buscan atender una gran demanda histórica; no obstante, no resuelven los problemas estructurales de fondo.

Es probable que esta medida no avance en el parlamento, por lo que volverá meses más tarde a una comisión, repitiendo un ciclo y quedando como “un punto más en la agenda legislativa”. Cambian las siglas y los estudiantes siguen esperando soluciones reales que garanticen una educación de calidad y sin endeudamiento.

Pablo Barrios Gómez

Estudiante de periodismo