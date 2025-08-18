Un gran paso para la asistencia escolar

Señor director:

El lanzamiento de “Chile Presente: Protegiendo trayectorias educativas” -impulsado por el Ministerio de Educación- representará un paso crucial en educación, al permitir que las comunidades educativas cuenten con información clara y oportuna sobre la continuidad, logros y movimientos de las y los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar.

Como Red de Asistencia Escolar INSA Chile, queremos expresar nuestro respaldo a la implementación de este sistema que no solo entregará datos, sino que ofrecerá una mirada integral para comprender y actuar frente a los factores que inciden en la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.

Esta información, analizada de manera individual, será vital para detectar a tiempo señales de desvinculación y tomar medidas concretas que garanticen el derecho a la educación. Mientras que, a nivel agregado, permitirá identificar acciones de apoyo que deben ser fortalecidas en determinados establecimientos y territorios, como también entregarnos pistas en el tiempo de las acciones más efectivas. Todos estos componentes facilitarán avanzar en nuestros esfuerzos de mejoramiento continuo por asegurar a cada niña, niño y joven el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda su trayectoria educativa.

Desde el 2023 trabajamos como Red buscando fortalecer el compromiso de las familias, equipos educativos y autoridades con la asistencia sistemática, considerando su impacto directo en el desarrollo integral de todos los estudiantes de nuestro país. Por eso, valoramos profundamente la iniciativa “Chile Presente” y confiamos en que esta herramienta será clave para avanzar hacia políticas públicas más eficaces y centradas en las necesidades actuales de las comunidades educativas del país.

Red INSA Chile

Juan Pablo Valenzuela, Director del CIAE

María de la Luz González, Directora Ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad

Isidora Recart, Directora Ejecutiva de Fundación Educacional Arauco

Pedro Larraín, Director Ejecutivo de Fundación Belén Educa

Rebeca Molina, Directora Ejecutiva de Fundación Presente

Rafael Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Corporación Bien Público

Claudia Venegas, Directora Ejecutiva Corporación Educacional Emprender

Anne Traub, Directora Ejecutiva de Fundación Familias Primero