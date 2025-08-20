Publicidad

Sobre el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico: una respuesta a El Mostrador Semanal

Por: Mauricio Utreras

Señor Director: 

El motivo de esta carta es aclarar afirmaciones contenidas en El Mostrador Semanal del 18 de  agosto, sobre el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico. 

Como gremio hemos apoyado este subsidio y, durante su tramitación, planteamos  observaciones sobre los efectos que algunas indicaciones generan en la certeza regulatoria y  en la imagen de Chile como destino de inversión. 

Sorprende que se afirme que “el gremio de las renovables” no coincide en que la mayor  recaudación del IVA basta para financiarlo. ACERA A.G., ACESOL A.G. y GPM A.G. —que reúnen  a la mayoría de las empresas renovables del país, de distintos tamaños y tecnologías— hemos  señalado que dichos ingresos permiten cubrir el subsidio. Cabe precisar entonces a qué  “gremio renovable” se refiere la nota y cuál sería la oportunidad perdida, considerando que  estas asociaciones también advirtieron los efectos negativos de un cargo FET sobre  inversiones solares. El propio ministro de Energía indicó que la mayor recaudación del IVA es  suficiente para financiar los subsidios, visión compartida por consultoras y expertos. Además,  corresponde que una política pública se financie con fondos generales y no con un tributo  sectorial, como también expusieron constitucionalistas. 

Esperamos que la tramitación concluya de buena manera, beneficiando a las familias que más  lo necesitan, entregando certeza regulatoria y fortaleciendo la inversión en energías  renovables. 

Mauricio Utreras

Director Ejecutivo

Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores 

