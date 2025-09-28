Encender la luz en la oscuridad

Señor Director:

Cada año, más de 1.800 vidas se pierden por suicidio en Chile. Muchas luchan en silencio, cargando un dolor que nadie ve. El suicidio no siempre grita; a veces susurra, y el silencio lo hace más letal.

Hablar de salud mental es encender una luz en la oscuridad, tender una mano invisible que puede sostener a quienes sienten que todo se desploma. Campañas, líneas de ayuda y educación pueden dar esperanza y salvar vidas.

Que nuestra sociedad elija visibilizar, acompañar y proteger la vida, antes que permanecer en silencio.

Vania Villegas Jerez, Psicóloga