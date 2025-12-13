GES 2025 en Leucemias: un avance clave para un país que envejece

Señor director:

La actualización de las Garantías Explícitas en Salud (GES) para las leucemias agudas y crónicas en 2025 representa un avance significativo para la atención oncológica en Chile, incorporando innovaciones que elevan el estándar de cuidado para miles de pacientes. Este progreso adquiere especial relevancia en un contexto de envejecimiento acelerado, que trae consigo un aumento en la incidencia y complejidad de enfermedades crónicas y oncológicas como la leucemia.

La inclusión de nuevas tecnologías diagnósticas y de tratamientos alineados con estándares internacionales permitirá ofrecer una atención más oportuna, precisa y efectiva, respondiendo mejor a las necesidades de una población mayor, más activa y con mayor expectativa de vida. En este escenario, el sistema de salud debe asegurar recursos y acceso equitativo para quienes enfrentan una leucemia, patología cuya incidencia aumenta a medida que avanza la edad.

Esta actualización refuerza el compromiso de la salud pública con un modelo moderno e innovador, preparado para enfrentar los desafíos demográficos y epidemiológicos, y capaz de garantizar terapias de última generación que mejoran de manera sustancial la sobrevida y calidad de vida de los pacientes en todo el país.

La actualización del GES en leucemias no solo constituye un hito clínico, sino también una respuesta estratégica y equitativa para un Chile que envejece.

Dra. Macarena Roa

Hematóloga Clínica Santa María y Hospital El Salvador