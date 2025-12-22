Comercio: lo que las autoridades deben saber

Señor director:

Entre 2019 y 2024, el comercio minorista chileno ha vivido una transformación profunda, marcada por la pandemia, la aceleración digital y cambios en los hábitos de consumo. De hecho, un estudio reciente de la Cámara Nacional de Comercio revela tres tendencias clave: más empresas, mayor volumen de ventas y una composición distinta del empleo y del tamaño empresarial.

En el sector, el número de empresas creció un 21% el último año, alcanzando 355.415 en 2024, destacando el alza en pequeñas y medianas. Sin embargo, este aumento no refleja un fortalecimiento del comercio tradicional. Por el contrario, se observa una caída en rubros especializados, como calzado y artículos eléctricos y una expansión significativa en formatos alternativos como ferias, formatos multiproductos, venta online y comercio por redes sociales. El sector crece, pero se atomiza y migra hacia actividades de baja barrera de entrada y menor formalización.

En empleo formal, el crecimiento es menor y se da en actividades que combinan especialización y servicios intensivos, lo que apunta a un mercado laboral más estable y con mayor valor agregado.

Estos datos nos interpelan: ¿cómo acompañamos esta transformación para que la expansión del comercio no signifique más informalidad y precariedad? El desafío es avanzar hacia políticas que fomenten la formalización, la capacitación y la digitalización.

De cara a las nuevas autoridades que asumirán en marzo de 2026, estas tendencias deben ser parte del análisis para construir políticas que acompañen la evolución del comercio y potencien su aporte al crecimiento. Los invitamos a trabajar junto a nuestro gremio en una agenda que permita enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva realidad para que el sector sea generador de crecimiento, de empleo formal y, en definitiva, de bienestar para Chile.

José Pakomio,

presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)