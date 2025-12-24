Celulares en la escuela: del cumplimiento a la estrategia

Señor director:

Con el despacho de la ley que regula el uso de celulares en establecimientos educacionales, el debate público debiera avanzar hacia una nueva etapa. La pregunta ya no es si prohibir o no, sino cómo implementar esta normativa de manera estratégica, resguardando los objetivos formativos que el sistema educativo debe garantizar.

La clave estará en los protocolos que adopten los establecimientos. No se trata solo de restringir el uso de dispositivos, sino de definir criterios claros, pedagógicos y coherentes que permitan formar a estudiantes en un uso responsable, crítico y consciente de la tecnología. El riesgo de una aplicación prohibitiva es evidente: perder una oportunidad para desarrollar habilidades fundamentales para la vida en una sociedad digital.

Niños y jóvenes están creciendo en entornos profundamente mediados por la tecnología. Educar para ese contexto implica enseñar a tomar decisiones, comprender impactos, participar de manera ética en redes y ejercer ciudadanía digital. Estas competencias no se desarrollan desde la ausencia, sino desde el uso guiado y con propósito.

La implementación de esta ley puede transformarse en una oportunidad relevante si se acompaña de orientaciones, formación y una mirada estratégica que entiende el contexto actual que vivimos como sociedad.

Cumplir la norma es necesario. Convertirla en una oportunidad educativa es el verdadero desafío.

Catalina Araya,

directora área de Educación Fundación País Digital