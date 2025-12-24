Censo y personas en situación de calle

Señor director:

El Censo 2024 incluyó un operativo especial para la población de calle que entregó una cifra muy importante para tener en cuenta: 21.750 personas viviendo en situación de calle en Chile. Son personas mayores, mujeres, migrantes, niñeces, personas con discapacidad y pertenencia a pueblos originarios; es decir, una realidad diversa que confirma que la situación de calle no es un problema individual, sino una expresión persistente de desigualdad y exclusión.

Por primera vez, este operativo permitió censar a quienes pernoctan en espacios públicos y no solo en albergues, esfuerzo que abre una oportunidad histórica: contar con datos reales para planificar políticas públicas de largo plazo.

Pero esta oportunidad conlleva un riesgo. En un país donde la atención pública se dispersa rápidamente, estas cifras pueden quedar relegadas a un documento técnico. Los datos muestran que casi un 30% de esta población vive con discapacidad, que más de un tercio son personas mayores y que su escolaridad promedio bordea los nueve años. Son trayectorias de exclusión acumulada que no se resuelven con respuestas aisladas ni con medidas de emergencia centradas exclusivamente en el invierno. La situación de calle ocurre todo el año y, con el cambio climático, también el calor extremo se ha vuelto una amenaza.

Como Mesa Calle de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, cuyas organizaciones trabajamos día a día acompañando a esta población, hacemos un llamado a mirar estas cifras con responsabilidad y proactividad. El próximo ciclo de gobierno tiene la posibilidad —y el deber— de transformar esta información en una hoja de ruta que oriente decisiones, presupuestos y prioridades.

Chile necesita una política de Estado para la superación de la situación de calle, sostenida, intersectorial y centrada en la dignidad de las personas. Los datos ya están. Ahora hay que aplicarlos a soluciones eficientes.

Mesa Calle Comunidad de Organizaciones Solidarias

Miguel Harfagar, Fundación Salud Calle

Loreto Ramírez, Hogar de Cristo

Teresa Winter, Fundación Cristo Vive

Isabel Lacalle, Corporación Nuestra Casa