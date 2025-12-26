La urgencia de escuchar a los mayores de 55 años

Señor director:

Imagina que, a pesar de estar satisfecho con tu vida, un 80% de las veces no logras ahorrar dinero. Imagina, también, que el miedo a la delincuencia te persigue más que cualquier otra preocupación. Esta no es una hipótesis, es la cruda realidad de los chilenos mayores de 55 años, una generación que vive en una urgente paradoja de resiliencia y abandono.

En Chile, esta población muestra una fortaleza admirable, pero enfrenta graves tensiones que afectan su bienestar. Sus principales inquietudes son la delincuencia, la inestabilidad económica y la salud. Esto según la reciente Encuesta de Bienestar 2025 (Mutual de Seguros de Chile, Cadem y UAI).

Lo más revelador es la precariedad. Aún con una alta satisfacción general, el 80% simplemente no puede ahorrar. Además, un alarmante 82% ha experimentado algún problema de salud mental en el último año, siendo los trastornos del sueño el más común.

Pese a todo, este grupo sigue activo, exigiendo salarios justos (48%) y buscando formación continua. Es una generación que sostiene a sus familias y al país, incluso cuando las condiciones no siempre les sostienen a ellos.

Atender sus necesidades exige la colaboración real entre Estado, empresas y sociedad civil. Poner a las personas al centro implica reconocer sus brechas y avanzar en soluciones integrales. Porque el Chile del futuro depende de cómo cuidemos a quienes han cuidado de todos, especialmente en un país que envejece de forma acelerada.

Sharon Parker,

Gerente de Personas y Sostenibilidad en Mutual de Seguros de Chile