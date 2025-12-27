Alternativas para tren Santiago-Valparaíso

Señor director:

Esta semana se reabrió la discusión sobre el tren Santiago-Valparaíso, pues el equipo del presidente electo evalúa abrirse a otras alternativas de rutas, más allá de la que estudia el actual gobierno.

La decisión es positiva mientras sea factible analizar la conectividad de la macrozona central, buscando los trazados más eficientes para el potenciamiento del tren de carga y pasajeros.

El proyecto que hoy analiza el MOP está ubicado sobre la faja existente, lo que requeriría menos expropiaciones. Sin embargo, su extensión sería de 183 km, con muy baja competitividad para el servicio de pasajeros.

Respecto a la carga, esa ruta es bien evaluada, pero conviene considerar los puertos de San Antonio, Valparaíso y Quintero -y sus ciudades- como un sistema colaborativo macrozonal, cuidadoso también de sus entornos.

La búsqueda de la opción más eficiente implicará minimizar impactos a través del diseño, disminuir distancias, aumentar velocidad e incorporar tecnologías.

Alberto Texido

Consejero CPI