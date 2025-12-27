Finalmente, Aculeo protegido

Señor Director,

Tras muchos años de constante lucha y obstáculos, Aculeo fue finalmente declarado humedal urbano. Las felicitaciones y agradecimientos van para la Municipalidad de Paine, organizaciones como Greenpeace, y las miles de personas que apoyaron este importante estatus legal que contribuye a la protección de un ecosistema frágil y único en el mundo; sin duda el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones.

Pablo A. Garcia-Chevesich, Ph. D.

Hidrólogo y miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO