¿Cómo avanzamos hacia un desarrollo sustentable, justo y equitativo en Educación Superior?

Señor director:

En el contexto actual, las Instituciones de Educación Superior- IES- enfrentan el desafío de responder a transformaciones sociales, ambientales y económicas cada vez más desafiantes. Avanzar hacia un desarrollo sustentable, justo y equitativo implica repensar no solo los modelos formativos, sino también las prácticas institucionales, la toma de decisiones ajustadas a derecho y el compromiso de las comunidades educativas.

De este modo, la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 asume este compromiso desde una perspectiva de responsabilidad social, impulsando la igualdad de oportunidades para todas y todos, declarando como visión constituirse en un referente nacional en la generación de bienes públicos que contribuyan al progreso social, cultural y económico del país. En este marco, mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y condición del espectro autista, representa tanto un desafío, como una oportunidad.

La Comisión de Inclusión de la Red G9, gracias al trabajo de sus referentes técnicos en esta materia, ha elaborado el documento denominado “Orientaciones a las comunidades: Ajustes razonables y acompañamientos para estudiantes con discapacidad”, que tiene el propósito de ser una herramienta orientadora para las IES que integran la red, para facilitar la implementación de acciones de apoyo que promuevan la inclusión efectiva del estudiantado con discapacidad y condición del espectro autista, lo que permite brindar una respuesta educativa más equitativa en las diferentes universidades que la componen.

El alcance de esta publicación trasciende a las Universidades G9, proponiendo contenido que ha sido trabajado con la firme convicción de convertirse en un recurso valioso y replicable para otras IES del país, siendo un insumo con el potencial de contribuir al fortalecimiento de prácticas inclusivas desde una perspectiva de equidad, accesibilidad y respeto por la diversidad.

De este trabajo se desprenden nuevos desafíos: avanzar hacia una implementación que involucre a toda la comunidad universitaria, descentralizando la responsabilidad que históricamente ha recaído en las unidades de apoyo. Asimismo, los ajustes y acompañamientos deben alinearse con las exigencias de la Ley de Autismo, lo que nos invita a fortalecer acciones preventivas, implementar espacios seguros y consolidar protocolos institucionales que garanticen trayectorias educativas dignas y accesibles.

Todo lo anterior con el propósito de fortalecer la convicción de que una educación superior verdaderamente inclusiva es una tarea compartida y que cada paso que demos en esa dirección tiene el poder de abrir caminos de transformación profunda para toda la sociedad.

Marcela Liberona – USM

Jasmine Valenzuela – UdeC

Marcela Cisternas – UCT

Comisión de Inclusión de la Red de Universidades G9.