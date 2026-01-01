Reconstruir confianzas no es opcional

Señor director:

Las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales no sólo reorganizaron el poder político. También enviaron un mensaje claro: la ciudadanía está cansada de la incertidumbre y exige un Estado capaz de dar estabilidad, no de amplificar la volatilidad. Por lo mismo, en esta etapa que se inicia, la primera responsabilidad del nuevo Congreso y del Ejecutivo recién electo, será demostrar que entendieron ese mandato.

Durante demasiado tiempo, Chile ha operado bajo un clima de desconfianza: regulaciones que cambian sin previsión, proyectos relevantes que se traban por años y enfrentamos una polarización que impide llegar a acuerdos básicos. El costo ha sido evidente: menor inversión, decisiones postergadas y un país que dejó de pensar en grande, porque la política dejó de pensar a largo plazo.

El sector pesquero industrial conoce esta realidad de primera mano: ha enfrentado debates interminables, presiones coyunturales y un marco normativo que ha oscilado según los ciclos políticos. Sin embargo, también ha demostrado algo fundamental para este nuevo momento: cuando se trabaja con evidencia, diálogo y reglas que permanecen, los resultados llegan.

Hoy, más del 95 % de las capturas monitoreadas están en niveles sostenibles. El jurel, antes símbolo de sobreexplotación, es ahora la pesquería certificada más relevante de Latinoamérica. Esto no fue producto de consignas, sino de ciencia, instituciones que funcionaron y acuerdos que sobrevivieron a los cambios de gobierno.

Por eso, en este nuevo ciclo que comienza el 11 de marzo, la pesca industrial quiere plantear una oportunidad que interpele directamente al mundo político: estamos preparados para ser un aliado estable del Estado, pero necesitamos un Estado que también sea estable, dialogante y con reglas claras.

Un país que aspira al desarrollo, no puede seguir rediseñando sus reglas cada cuatro años. La energía, la logística, la infraestructura y la innovación en la pesca requieren certezas, no discursos. Se necesitan políticas públicas que se evalúen, no que se reinicien en cada ciclo político. Nos urgen regulaciones duraderas, no experimentos legislativos dictados por la contingencia y por las consignas fáciles.

En ese sentido, el desafío es mayúsculo y no sólo es del Gobierno, sino también del nuevo Congreso: hoy más que nunca, todos los actores deben demostrar que Chile puede volver a construir acuerdos amplios y que sobrevivan a la próxima elección, porque sin estabilidad no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay cohesión social posible.

Chile ya no puede permitirse otra década de inestabilidad, ni de reformas diseñadas desde la polarización. Este nuevo ciclo político será juzgado por su capacidad de recuperar confianza, consolidar instituciones y devolverle al país la convicción de que es posible mirar más allá de la próxima elección.

Felipe Sandoval Precht

Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca)