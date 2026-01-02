La “batalla cultural” y la perdida de vergüenza

Señor director:

Hace un par de días el diputado Cristián Labbé fue noticia por “desafortunadas” declaraciones respecto a sus rivales políticos. Obviando el estado en el que se encontraba uno de los grandes referentes del Partido Nacional Libertario, su acción me trajo a la memoria un análisis del sociólogo esloveno Slavoj Žižek respecto a la situación del campo público y político actual, que en simples palabras refiere a una pérdida de la vergüenza y la atracción por líderes obscenos -en el amplio sentido de la palabra-.

La “gran batalla cultural” que ha estado desarrollando la extrema derecha en Chile y en el mundo, no solamente consiste en la edificación de un enemigo imaginario al cual golpear con diferentes reduccionismos históricos y sociales, sino también en el desparpajo lingüístico y la elaboración de un discurso agresivo que busca mantener en un constante estado de alerta a sus adherentes más fieles.

Si bien la salida de libreto no era pertinente al rol que cumple el diputado, devela uno de los grandes principios que constituyen esta “batalla cultural” para la extrema derecha: tensionar, confrontar y rebajar a sus adversarios a un nivel infrahumano, aunque esto signifique perder la vergüenza y romper con las reglas implícitas de un espacio político democrático.

Esto sin dudas plantea un cambio en las reglas del juego, la apertura en el espacio público de estos discursos nos adentran a un camino oscuro del cual difícilmente podremos salir.

Sebastián Pino

Sociólogo UCH