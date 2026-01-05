Acceso real más allá de la PAES

Señor Director:

El retraso en el pago de la gratuidad, coincidente con la entrega de los resultados de la PAES, evidencia nuevamente la fragilidad de un sistema excesivamente rígido, tanto en su financiamiento como en sus vías de acceso. Miles de adultos que buscan reconvertirse o retomar estudios quedan fuera de esta lógica centrada en trayectorias lineales y pruebas estandarizadas. La educación flexible y sin barreras burocráticas no es un complemento: es una respuesta concreta a un país que cambia, trabaja y estudia en simultáneo.

Cristóbal Hollstein

Director de Educación Continua Universidad UNIACC