Fin al eje Irán-Venezuela

Señor director,

Un día antes de la captura de Nicolás Maduro, El Mostrador publicó un artículo de Deutsche Welle titulado “Las claves de la alianza entre Irán y Venezuela”, en el cual se explica que ambos países han pasado de un pacto de índole política a una cooperación más práctica, con el fin de sortear sanciones internacionales.

Lamentablemente, este análisis se queda corto y en cierta forma desconoce la alianza estratégica que ha permitido a Irán desarrollar una red terrorista en América Latina durante las últimas dos décadas.

Cabe recordar que Hezbollah, uno de los principales proxis de Irán, ha establecido células operativas en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay desde los años noventa. De ahí precisamente surgieron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, en 1992 y 1994.

Con Maduro, esta penetración alcanzó dimensiones estatales. Venezuela se convirtió en puente aéreo directo con Teherán, en emisor de pasaportes para operativos iraníes, y en lavadora de dinero del terrorismo internacional.

La captura de Maduro desarticula la cabeza visible de esta red. Ahora, sin la protección estatal venezolana, las operaciones de Irán quedan expuestas y los canales financieros se interrumpen.

Esperemos que esto sea entendido también como un mensaje inequívoco contra la penetración del terrorismo internacional en Sudamérica.

Peleg Lewi,

Embajador de Israel