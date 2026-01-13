Más allá de las cifras de pobreza

Señor Director:

Los recientes resultados de la CASEN 2024, muestran una disminución porcentual de la pobreza en Chile, pero esta mejora estadística no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para millones de personas que continúan enfrentando precariedad, endeudamiento y acceso limitado a derechos sociales. Hacer un “doble click” a las cifras es urgente: sin una lectura crítica y políticas públicas integrales que aborden la pobreza en su dimensión estructural y multidimensional, el riesgo es celebrar avances formales mientras se perpetúan desigualdades que afectan la vida cotidiana y la cohesión social.

Edith Jorquera

Directora Escuela de Trabajo Social Universidad UNIACC