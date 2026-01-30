Reglas claras para el uso de la fuerza policial

Señor director:

Las muertes de civiles a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ha reabierto con fuerza el debate sobre los límites legales del uso de la fuerza estatal. Lejos de ser un fenómeno ajeno, esta discusión interpela directamente a Chile.

En nuestro país, el reciente veredicto que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo vuelve a evidenciar la urgencia de contar con una ley que regule de manera clara e integral el uso de la fuerza por parte de las policías. Esta carencia se vuelve especialmente problemática en contextos de interacción masiva, donde la figura de la legítima defensa –pensada para conflictos individuales entre civiles– resulta insuficiente para abordar escenarios de manifestaciones, en los que identificar con precisión la fuente de una agresión se vuelve particularmente complejo. Mientras no exista un marco normativo que sistematice criterios y límites claros para el uso de la fuerza pública, el debate seguirá centrado en justificar ex post el uso de la fuerza, en lugar de establecer reglas previas que ordenen el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Desde el centro de pensamiento Rumbo Colectivo hemos elaborado una propuesta de política pública que aborda ambos desafíos. Avanzar hacia un marco normativo claro, sistemático y aplicable a todos los órganos del Estado habilitados para ejercer la fuerza pública permitiría no solo resolver las ambigüedades actuales, sino también fortalecer la legitimidad democrática de la función policial, otorgando reglas precisas y certezas tanto a la ciudadanía como a nuestras policías.

Carla Sepúlveda Penna,

doctora en Derecho, Universidad de Oxford, presidenta del directorio en Rumbo Colectivo