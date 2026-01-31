Participación y democracia en las universidades públicas

Señor director:

Chile atraviesa transformaciones aceleradas y enfrenta desafíos de enorme magnitud. En este escenario, el país requiere una educación superior de excelencia, comprometida con lo público y capaz de orientar el futuro. La Universidad de Chile —y, por extensión, las universidades públicas del país— están llamadas, por historia y responsabilidad, a dar ese ejemplo.

La excelencia universitaria no se sostiene solo en el prestigio académico. También se expresa en una institucionalidad sólida, confiable y participativa. Y pocas decisiones resultan tan relevantes —para las universidades y el país— como la elección de sus máximas autoridades, considerando su papel histórico en la formación de liderazgos y en el fortalecimiento de la vida democrática.

Sin embargo, hoy estamos lejos de una participación acorde con esa misión. En las últimas elecciones de la Universidad de Chile votó poco más del 50% del cuerpo académico habilitado, situación que no es ajena a otras universidades públicas. El Senado Universitario estudia medidas para revertir este escenario, lo que valoramos. Pero existe un paso inmediato, sencillo y plenamente viable, que no admite más postergaciones: incorporar el voto electrónico, como ya ocurre en numerosas elecciones de decanos y directores de departamento.

Por ello, se ha instado al Consejo Universitario de la Universidad de Chile a que incorpore el voto electrónico. Esta fórmula permitiría ampliar la participación, especialmente de quienes enfrentan dificultades para concurrir presencialmente. La Universidad de Chile cuenta con las capacidades humanas y técnicas para implementarlo, experiencia que podría servir para otras instituciones estatales.

Con esta medida, no solo se fortalecería la participación interna, sino que también se enviaría una señal al país, particularmente relevante en un año de renovación de autoridades universitarias. Así, nadie podrá sostener que no pudo votar en la elección de quienes encabezarán nuestras universidades públicas en el período 2026–2030

El Consejo Universitario de la Universidad de Chile tiene la palabra.

Marcelo Arnold Cathalifaud, Profesor Titular, senador transversal de la Universidad de Chile

Gladys Camacho Cépeda, Profesora Titular, senadora transversal de la Universidad de Chile

Jose Miguel Labrín, Profesor Asociado de la Universidad de Chile