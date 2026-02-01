Justicia por el Mapocho

Señor Director:

La declaración del río Mapocho como humedal urbano reconoce funciones ecológicas necesarias para la ciudad, como la regulación del agua, la reducción de riesgos y el soporte de biodiversidad en un entorno urbano.

Este reconocimiento también recoge el rol histórico y cultural del Mapocho, que ha sido parte de los proyectos, expectativas y disputas que han marcado la vida política de la ciudad. No ha sido solo un curso de agua, sino un eje simbólico sobre el cual se han proyectado ideas de progreso, orden y desarrollo urbano.

Asumirlo como humedal urbano implica responsabilidades políticas. Requiere gestión, fiscalización y planificación territorial que establezcan límites a las intervenciones y resguarden su función ecológica y social.

La declaración es un punto de partida. El desafío es integrar el río y sus funciones en la ciudad que se quiere construir.

Felipe Kong, académico Facultad de Educación UDP y Doctor en Educación Ambiental.

Marcelo Garrido, director Pedagogía en Educación General Básica UDP.