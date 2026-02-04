Ley para estudiantes con “altas capacidades”

Señor director:

Avanza en el Congreso la tramitación del proyecto de ley que busca reconocer legalmente a los estudiantes con “altas capacidades”, estableciendo mecanismos de identificación y apoyo, junto con medidas pedagógicas como adecuaciones curriculares diferenciadas y, en determinados casos, aceleración curricular.

El valor de esta iniciativa radica en un cambio de enfoque fundamental: deja de situar la responsabilidad en el estudiante y la traslada al sistema educativo. Este reconocimiento abre, por primera vez, la posibilidad de comenzar a corregir una exclusión histórica, que ha llevado a muchos niños y adolescentes a enfrentar desmotivación, desconexión escolar y malestar socioemocional, no por falta de habilidades, sino por haber transitado durante años por estructuras escolares que no se han ajustado a sus necesidades cognitivas y emocionales.

El desafío ahora es que este avance no quede solo en el plano normativo. La identificación oportuna, las adecuaciones curriculares efectivas y los apoyos sostenidos serán claves para evitar que el propio sistema continúe siendo un factor de riesgo para su desarrollo integral. De no hacerlo, la educación formal seguirá produciendo exclusión bajo la apariencia de inclusión.

Camila Navarrete

Académica de la Facultad Psicología Universidad UNIACC