¿Modelo Bukele en Chile?

Señor director:

Recientemente, el Presidente electo José Antonio Kast viajó a El Salvador para conocer la estrategia de seguridad implementada por Nayib Bukele. La reunión llamó la atención por dos motivos: en primer lugar, porque el modelo salvadoreño ha sido ampliamente criticado por organismos internacionales (HRW, Amnistía Internacional y la CIDH, entre otros) e investigaciones periodísticas, por fundarse en pactos con pandillas, suspensión de garantías fundamentales y violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, porque el propio Bukele señaló en el encuentro que el problema de seguridad de El Salvador dista radicalmente de la situación chilena.

Ante las graves críticas y las profundas diferencias contextuales, cabe preguntarse si Chile tiene algo que aprender del modelo Bukele. Para responder esta pregunta, puede ser útil acudir al estándar clásico de las ciencias: para evaluar la posibilidad de transferir un modelo debemos preguntarnos si los resultados obtenidos en un contexto “A” pueden generalizarse a un contexto “B”. Para ello, es necesario considerar criterios como la similitud entre poblaciones, la estabilidad de las variables y la ausencia de efectos contextuales determinantes.

Aplicado este estándar, los criterios simplemente no se cumplen: Chile y El Salvador presentan profundas diferencias institucionales, sociales y jurídicas, y el supuesto éxito del modelo salvadoreño depende, para decirlo con Giorgio Agamben, de la “normalización de condiciones excepcionales” –como la suspensión de garantías y el debilitamiento del debido proceso– que no son ni replicables ni deseables en el contexto chileno.

Álvaro Muñoz Ferrer