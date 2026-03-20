Semana de la Vivienda y la herida habitacional en Chile

Señor director:

Desde enero de 2026, cuando los incendios forestales dejaron más de dos mil viviendas afectadas, hasta marzo, con protestas masivas por subsidios habitacionales y una nueva caída en los permisos de edificación, la agenda nacional ha vuelto a mostrar que la vivienda sigue siendo una herida abierta. Mientras distintas estimaciones sitúan los requerimientos habitacionales urgentes en cerca del millón de unidades, el acceso a una vivienda adecuada se aleja para amplios sectores, en un escenario marcado por la informalidad, los conflictos territoriales, las migraciones, las desigualdades de género y una reconstrucción postdesastre que avanza con lentitud. La vivienda no es solo un problema sectorial: es un cruce entre desigualdades económicas, sociales, urbanas y políticas que exige una respuesta multidimensional.

En ese contexto, se realizará la segunda edición de la Semana de la Vivienda, entre el 23 y el 27 de marzo, organizada por el Núcleo Milenio sobre los Desafíos Críticos de la Vivienda (NUVIV). NUVIV reúne a seis investigadoras e investigadores de distintas instituciones y disciplinas —Sociología, Planificación Urbana, Arquitectura y Geografía, entre otras— y trabaja precisamente sobre las múltiples dimensiones sociales, económicas, político-institucionales, físico-espaciales y culturales del problema habitacional. Esa composición interdisciplinaria y su vocación de vinculación con actores públicos y sociales hacen especialmente pertinente esta edición, que ocurre en un momento de crisis habitacional en Chile y en el mundo y, además, en medio de un cambio de ciclo político en el país.

Durante cinco días, en Santiago, Valparaíso y Talca, se abordarán temas como migración y convivencia, resiliencia climática, ciudades intermedias, ciudades cuidadoras, asequibilidad y financiamiento, y movilización social por la vivienda.

La Semana de la Vivienda nació en 2025, cuando la situación habitacional ya mostraba señales de agotamiento y urgencia. No fue casual que se realizara en marzo. Coincide con la ya tradicional Marcha Nacional por la Vivienda Digna, que se viene realizando desde 2018, convocada por la Coordinadora Nacional de Pobladoras y Pobladores, y que este año se realizará el sábado 28 de marzo. A nivel internacional, se vincula con los Housing Action Days: una semana global de protestas, a fines de este mes, contra los aumentos de precios de vivienda, los desalojos y la especulación financiera. En Chile, el movimiento de pobladores tiene una larga trayectoria, cuyas luchas no solo han exigido acceso, sino también calidad: mejores barrios, más metros cuadrados, servicios, localización digna y reconocimiento efectivo del derecho a habitar la ciudad. Desde esa historia de conquistas sociales, marzo sigue siendo un tiempo especialmente fértil para discutir la vivienda no solo como política pública, sino también como demanda democrática.

Ese debate no puede quedar encapsulado entre expertos, a espaldas de quienes habitan, esperan, padecen y defienden día a día la vivienda. Su propósito es coproducir conocimiento riguroso, conectado con la experiencia social, con la deliberación pública y con los conflictos reales del habitar. La Semana de la Vivienda 2026 busca convertirse en ese puente: un espacio donde investigación, instituciones y sociedad civil puedan encontrarse para pensar un problema común, cuya urgencia ya no admite miradas parciales.

Javier Ruiz-Tagle, académico IEUT UC y director Núcleo Milenio Nuviv.