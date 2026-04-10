Cultura de la incertidumbre

Señor director:

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se encuentra en proceso de construcción de su segunda etapa, cuyas obras se reanudaron recién el 2 de marzo de este año, tras una ardua gestión que permitió sacarlas del abandono y deterioro en que permanecieron durante ocho años, luego de la quiebra de la empresa constructora anterior.

La situación del GAM pone en evidencia una fractura más profunda en la forma en que entendemos y gestionamos la cultura y la infraestructura pública. Si un proyecto de esta naturaleza, que consolida urbanamente una red de espacios e iniciativas culturales, desde el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional hasta la recientemente inaugurada sala de conciertos de la Universidad de Chile y el reabierto Museo Violeta Parra, atraviesa un escenario de incertidumbre, cabe preguntarse qué futuro les espera a los proyectos culturales en regiones, en localidades pequeñas, en espacios donde el impacto es local, pero no por ello menos significativo.

No deja de ser preocupante que la situación del GAM se sume a una lista creciente de obras detenidas: hospitales, pasos bajo nivel, edificios públicos, entre otros, que comparten un mismo denominador: la quiebra de la empresa constructora a cargo.

Juan Paulo Alarcón

Director Escuela de Arquitectura UNAB