Pedagogías ante la CNA

Señor Director:

En esta sección, el profesor Husim Espinoza, a propósito de un supuesto bajo resultado en el promedio de los años de acreditación de las carreras de Pedagogía de las universidades pertenecientes al CRUCH, plantea una disyuntiva respecto de si ello se debe a una deficiente formación inicial docente o a que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) habría establecido, con ocasión de los nuevos criterios y estándares de acreditación vigentes desde 2023, un marco de evaluación asimétrico para ellas.

Para contribuir a despejar esta incógnita, conviene aclarar que, por decisión de la propia CNA, las carreras de reciente creación y que no tienen graduados, no pueden obtener una acreditación superior a los 3 años. Ello se debe a que, al carecer de titulados, en estas no puede evaluarse en su integridad el proceso formativo, ni sus resultados en cuanto a logro de los estándares de la formación docente y trayectoria laboral.

Si se realiza nuevamente el cálculo, excluyendo carreras sin titulados, se obtiene un promedio de 4,4 años, cifra 29% superior a los 3,4 años presentados por el profesor Espinoza, y que se ubica casi en la mitad del periodo de acreditación posible (2 a 7 años) para carreras de pregrado. Este resultado hace menos verosímil la hipótesis de que el marco evaluativo establecido por la CNA para estas carreras tenga una falla sistémica.

Finalmente, lo señalado debe analizarse en el marco de cambios legales que hicieron que la acreditación de carreras de Pedagogía sea efectivamente obligatoria desde hace una década. Desde 2016, la situación de estos programas ha tenido un avance progresivo en calidad, expresado tanto en la cantidad de carreras acreditadas, cuanto en la cobertura de estudiantes que estudian en ellas -alcanzando niveles de 98% de la matrícula total-, así como en el cierre de carreras con baja o sin acreditación. En ese sentido, en lo que le toca, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del cual la CNA es parte, está cumpliendo su cometido de promover una mejora en la calidad de la formación de los educadores de las futuras generaciones.

Renato Bartet

Secretario ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación