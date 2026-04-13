Inteligencia artificial Schumpeteriana

Señor Director:

A mediados del siglo XX, el austriaco Joseph Schumpeter introdujo un concepto revolucionario en el pulso de la economía contemporánea: la “destrucción creativa”. Para él, oferta y demanda no eran tan solo las funciones del mercado sobre las que se buscaba el equilibrio del escocés Adam Smith. Las presentó como un vendaval incesante de innovación que desmantela lo viejo para erigir lo nuevo y otros equilibrios, sembrando a posteriori más bienestar a su paso. En la era de la Inteligencia Artificial (IA), esta dinámica adquiere una traza sin precedentes. Las empresas que desarrollan IA no solo son un motor de crecimiento acelerado y destrucción creativa para sus clientes, sino también para sí mismas. Están siendo las primeras en despedir masivamente personal al introducir los múltiples beneficios de la IA. Como células en crecimiento que enfrentan mutaciones, se adelantan bajando costos para aumentar la inversión en desarrollo y producir más IA que supere a la de sus competidores. Está ya bastante claro que esta tendencia crecerá obligando a una parte del mercado laboral a reinventarse para sumar otras capacidades que tengan demanda. Todo indica que la teoría Schumpeter nos será más palpable que la de Smith. ¿Habrá beneficios rápidos que compensen a los caídos por la IA? ¿Iniciamos una mutación más profunda en el guion de la Historia?

Martín Pérez Ibarra