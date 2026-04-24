Un giro restrictivo en nacionalidad

Señor director:

La Circular N°014 del Registro Civil refuerza una interpretación restrictiva del derecho a la nacionalidad, tensionando estándares de protección de la niñez, niños, niñas y adolescentes (NNA) y compromisos internacionales suscritos por Chile. Al privilegiar la temporalidad migratoria de los padres por sobre el interés superior de NNA, se abren espacios para situaciones de desprotección y exclusión desde el inicio de la vida.

Asimismo, esta interpretación no solo debilita la protección de NNA, sino que también plantea tensiones con principios constitucionales, al restringir el acceso a la nacionalidad en condiciones que podrían resultar arbitrarias. En los hechos, se avanza en una dirección que erosiona el principio de ius soli, pilar de la tradición republicana históricamente relevante en el ordenamiento jurídico chileno.

En un contexto donde debiera prevenirse activamente la apatridia, el país está llamado a avanzar hacia criterios más garantistas, que reconozcan el arraigo efectivo y resguarden derechos fundamentales desde el nacimiento.

Luis Eduardo Thayer, Alena Gutiérrez, Juan Pablo Gutiérrez

Observatorio de Políticas Migratorias, Rumbo Colectivo