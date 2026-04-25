Intoxicaciones por paracetamol

Señor Director:

Las intoxicaciones por fármacos son motivo frecuente de consulta en urgencias. Las hay no intencionales —niños pequeños o adultos mayores— e intencionales, que no siempre buscan la muerte, sino expresar un mensaje. El problema es que todas, cualquiera sea su causa, pueden llevar a la muerte.

El paracetamol encabeza estas intoxicaciones en Chile. Su perfil de seguridad en dosis terapéuticas explica que sea de venta libre, pero esa misma disponibilidad lo hace peligroso: con apenas ocho comprimidos de 500 mg puede iniciarse una toxicidad grave. El riesgo concreto es la falla hepática fulminante. Cuando la intoxicación es tardía o masiva, los antídotos no bastan y la única salida puede ser un trasplante hepático de urgencia, algo extremadamente difícil de obtener en nuestro país.

Lo más alarmante de los desafíos virales es que los jóvenes, en su gran mayoría, actúan con espíritu de juego y de desafío, mientras se ponen en riesgo de muerte sin que esto sea, probablemente, su intención.

Los especialistas en medicina de urgencia estamos entrenados para enfrentar estas intoxicaciones, pero no existe mejor tratamiento que la prevención. Es urgente educar sobre los riesgos de la automedicación, evaluar exigir receta para el paracetamol y preguntarnos en qué momento la libertad en redes sociales se convierte en una amenaza de salud pública para nuestros niños y adolescentes.

Allan Mix,

director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia UDP.