Liderazgo y violencia

Señor Director:

En medio de la creciente preocupación por los episodios de violencia escolar que afectan a nuestras comunidades educativas, resulta pertinente preguntarse si estamos enfocando adecuadamente las soluciones.

Un estudio reciente desarrollado por la Facultad de Educación, basado en evidencia recogida en establecimientos públicos del país, muestra que las prácticas de liderazgo escolar no se relacionan significativamente con resultados académicos tradicionales, pero sí presentan asociaciones consistentes con indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, particularmente con autoestima académica y participación ciudadana.

Este hallazgo no es menor. Sugiere que el liderazgo no solo organiza la escuela, sino que incide en las condiciones relacionales y emocionales que sostienen la experiencia educativa.

En un contexto de crisis de convivencia, cabe entonces una pregunta necesaria: ¿qué pasaría si pusiéramos en el centro a los estudiantes, no solo como sujetos de control, sino como personas que requieren acompañamiento, reconocimiento y espacios reales de participación? Fortalecer el liderazgo escolar implica, en este sentido, construir comunidades donde los estudiantes se sientan parte y desarrollen confianza en sí mismos, anticipando así situaciones de violencia.

En tiempos donde las respuestas rápidas suelen imponerse, quizás valga la pena detenernos y mirar con mayor atención aquello que la evidencia ya nos está indicando.

Armando Rojas Jara

Académico Facultad Educación UDD