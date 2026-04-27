Más reflejo que proyecto
Señor Director:
La crítica política cumple una función indispensable, pero cuando se vuelve costumbre termina pareciéndose demasiado a un gesto vacío. En estos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, parte de la oposición parece hablar desde una negativa casi automática: se rechaza antes de elaborar, se responde antes de pensar, se contradice antes de proponer. Como si bastara con impedir para dar la impresión de conducir. Pero un país no se sostiene solo en la resistencia al otro; también exige imaginación política, lectura de futuro y alguna idea reconocible de destino común. A veces da la impresión de que se combate al gobierno con más reflejo que proyecto.
Kênio Estrela