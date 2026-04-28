Suspensión de obras en el GAM e interrupción proyecto ciclovía eje Alameda

Señor Director:

Las recientes noticias de la suspensión de obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral, así como la interrupción del proyecto de ciclovía en el marco del eje Alameda – Providencia, son señales preocupantes en el contexto del desarrollo de Santiago y de la continuidad de políticas de Estado.

Desde la perspectiva de las disciplinas que piensan y proyectan las ciudades y los territorios, podemos afirmar que el desarrollo urbano es un proceso continuo, que requiere de la capacidad de aunar voluntades y construir acuerdos en torno a miradas de largo plazo que imaginen un futuro distinto, mejor, a través de obras significativas y definiciones de planificación.

Contamos con ejemplos señeros de lo anterior en la historia de Chile y de nuestra ciudad, tanto antiguos -como la construcción del Canal San Carlos- como recientes -el sistema de parques públicos a lo largo del río Mapocho-, que nos demuestran que el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de toda la población y su acceso a todo tipo de derechos y bienes urbanos es una tarea que trasciende gobiernos y por lo mismo, exige de la contribución de cada uno de ellos en su respectivo momento.

Otro caso notable durante el presente siglo ha sido el proceso de creación y actualización de la Política Nacional de Desarrollo Territorial, que con el trabajo de un Consejo representativo de una gran diversidad de actores se ha constituido en un ejemplo de colaboración en pro de los intereses nacionales en dicho ámbito.

No hay duda de que el desarrollo de grandes proyectos siempre puede verse afectado por los vaivenes de la economía; sin embargo, preocupa que en los casos que menciono al inicio de la carta se hayan tomado decisiones sin sopesar quizás sus efectos para la ciudad, que habida cuenta de lo ya dicho respecto a los tiempos del desarrollo urbano, puedan ser difíciles de remediar.

Confiamos en que el Gobierno pueda retomar un enfoque de política pública urbana dialogante, con énfasis en la mirada de largo plazo antes que en las urgencias, para llevar adelante tareas de Estado que contribuyen a mejores ciudades para las generaciones actuales y futuras.

Manuel Amaya

Decano

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Chile