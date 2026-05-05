Porque el talento no tiene clase social

Señor director:

El Ministerio de Hacienda propone recortes en 15 programas del ámbito educativo, incluido el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). Frente a esto quiero detenerme en su génesis. El programa PACE surge de la iniciativa de los programas propedéuticos, que fueron impulsados por el académico e investigador Francisco Javier Gil (QEPD) quien los creó bajo la premisa de que el talento no tiene clase social y se le deben otorgar posibilidades de formación profesional de calidad a todos los y las jóvenes del país.

Este programa ha permitido la movilidad social. Un gran número de jóvenes ha logrado convertirse en la primera generación de estudiantes de educación superior de sus familias. De acuerdo con los registros entregados por el gobierno, hasta 2022 un total de 4.596 jóvenes obtuvieron su título profesional bajo el alero de este programa, el cual les dio la oportunidad de desarrollar sus talentos. Siendo un programa efectivo, es importante repensar esta sugerencia y seguir promoviendo la formación profesional de la totalidad de los y las jóvenes del país, independiente de su nivel socioeconómico.

Macarena Yancovic.

Académica Facultad de Educación UC.