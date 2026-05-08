Lo que no aparece en las estadísticas

Señor director:

Chile habla mucho de la baja natalidad, pero poco de aquello que realmente sostiene el nacimiento de una vida: el sacrificio silencioso de una familia.

Solo cuando nace un hijo comprendemos que el amor también tiene cansancio, noches interrumpidas y renuncias invisibles. Y en el centro de todo suele estar la madre: sosteniendo el hogar mientras su propio cuerpo y su propia vida intentan reorganizarse. Hay una heroicidad cotidiana en el posparto de la que casi no hablamos.

Quizás el problema no sea solamente económico. También es cultural. Vivimos en una época que celebra la autonomía, la productividad y el éxito individual, pero formar una familia exige precisamente lo contrario: tiempo, paciencia, entrega y la capacidad de poner a otro por delante de uno mismo.

Aun así, muchas personas siguen apostando por la familia. Y eso tiene algo profundamente esperanzador. En medio de un mundo acelerado y utilitario, todavía existen hombres y mujeres que creen que cuidar, criar y amar valen más que vivir únicamente para sí mismos.

Tal vez un país no se construya solo con indicadores económicos, sino también con hogares donde alguien sigue dispuesto a velar el sueño de un hijo durante la madrugada.

Kênio Estrela